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Konya Antalya Canlı İzle| Konyaspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Konya Antalya Canlı İzle| Konyaspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Konya Antalya Canlı İzle| Konyaspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor kendi sahası önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maça dair detaylar ise işte burada yer alıyor...

Konya Antalya Canlı İzle... Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bugün saat 19.15'te oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor 2 puanla 13. sırada yer alırken, 11. sırada olan Antalyaspor'un 3 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR

KONYASPOR:0 ANTALYASPOR:1

GOL:SERDAR ÖZKAN

Konyaspor Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Ferhat Öztorun, Daci, Skubic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo

Konyaspor Antalyaspor nasıl canlı izlenir?



Konyaspor Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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