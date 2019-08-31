Konya Antalya Canlı İzle| Konyaspor Antalyaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Konya Antalya Canlı İzle... Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bugün saat 19.15'te oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak. Karşılaşma öncesi Konyaspor 2 puanla 13. sırada yer alırken, 11. sırada olan Antalyaspor'un 3 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR

KONYASPOR:0 ANTALYASPOR:1

GOL:SERDAR ÖZKAN

Konyaspor Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Bajic, Milosevic, Anicic, Ferhat Öztorun, Daci, Skubic

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Nazım, Ufuk, Charles, Chahechouhe, Doğukan, Serdar, Gustavo

Konyaspor Antalyaspor nasıl canlı izlenir?





Konyaspor Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz...

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

.