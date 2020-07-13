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Konya Başakşehir Canlı İzle| Konyaspor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Konya Başakşehir Canlı İzle| Konyaspor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Konya Başakşehir Canlı İzle| Konyaspor Başakşehir Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Medipol Başakşehir, bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler eğer Konya’da galip gelir, Trabzonspor da Denizli’ye yenilirse, Başakşehir bitime iki hafta kala Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. Konyaspor ise maçta puan ya da puanlar alarak ligde yükselme peşinde. İşte zorlu müsabakaya ilişkin detaylar...

Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, bugün Konyaspor'un konuğu olacak. Geride kalan 31 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak elde ettiği 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki kritik deplasmanlardan biri olan Konya'da kayıp yaşamak istemiyor. 30 puanla düşme potasında yer alan Konyaspor ise ligde kalma adına Başakşehir karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Crivelli ve Clichy sınırda

Okan Buruk'un takımında Konyaspor müsabakası öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Enzo Crivelli ve Gael Clichy sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu iki futbolcu bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Şampiyonluğunu ilan edebilir

Ligde 12 maçtır kaybetmeyen turuncu-lacivertlilerin, bugün Konyaspor karşısında ilk Süper Lig şampiyonluğunu ilan etme şansı da bulunuyor. Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'u yener, Trabzonspor da Denizlispor maçından puansız ayrılırsa, Başakşehir bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantilemiş olacak.

Düdük Cüneyt Çakır'da

Bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

Konyaspor Başakşehir nasıl canlı izlenir? 

Konyaspor Başakşehir maçını beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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