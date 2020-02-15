Konya Göztepe Canlı İzle Bein Sports| Konyaspor Göztepe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Göztepe, Konyaspor'a konuk olacak. Bu karşılaşma iki takımın arasında oynayacağı 22. resmi mücadele olacak. 2 Kasım 1981 tarihinde oynanan 2. Lig karşılaşmasıyla ilk maçlarını oynayan iki takımın bugüne kadar oynadığı 21 maçta, Göztepe 11 kez, Konyaspor ise 5 kez galip geldi. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 34 gol atarken, yeşil-beyazlılar 19 golle cevap verebildi.

İki takım da son lig maçlarını Denizlispor ile oynadı

Bu sezon ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadeleyi Göztepe, 10 kişi kaldığı maçta Alpaslan Öztürk'ün penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmıştı. İki takım arasında Konya'da oynanan son maç ise 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz hafta Rizespor'un hava koşullarından dolayı İzmir'e ulaşamaması sebebiyle maçı ertelenen İzmir ekibi, 20. haftada oynadığı son lig maçında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalmıştı. Konyaspor ise geçen hafta Denizlispor'u konuk ettiği maçta 1-1'lik skorla 1 puanla ayrılmıştı.

Göztepe seri, Konyaspor çıkış peşinde

Ligde 1 maçı eksik olan Göztepe, 30 puanla 8. sırada bulunuyor. Oynadığı son 3 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, bu maçtan puan ya da puanlar alarak serisini devam ettirmek istiyor. Konyaspor ise 20 puanla 14. sırada yer alıyor.

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sebebiyle teknik direktör değişikliğine giden yeşil-beyazlılar, Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasından sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varmıştı. Bülent Korkmaz, Konyaspor'un başında çıkacağı ilk maçta iyi başlangıç yapmak istiyor. Konuk ekip Göztepe, müsabaka için bugün 15.30'da özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Maç öncesinde Göztepe'de sakatlığı devam eden Poko ve sarı kart cezalısı durumunda bulunan kaleci Beto forma giyemeyecek.

Konyaspor Göztepe nasıl canlı izlenir?

Konyaspor Göztepe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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