Konya-Karaman YHT hattında test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklama ile Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren hattında sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını ve test sürüşlerine 8 Şubat'ta başlanacağını duyurdu. Bakan Karaismailoğlu'nun bu açıklaması uzun yıllardır hattın açılmasını bekleyen Karaman'da sevinçle karşılandı. 2014 yılında temeli atılan hat için çalışmalar 6 yıldır devam ediyordu. Hatta yük taşımacılığı da yapılabilecek. Test sürüşlerinin başlayacak olması nedeniyle Karaman Tren Garı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. Yolcu indirme-bindirme peronları, bekleme salonunun hazır olduğu görüldü.

Konya Karaman arasındaki mesafe 35 dakikaya inecek

Konya ile Karaman arasındaki mesafeyi 1 saat 18 dakikadan 35 dakikaya kadar indirecek olan 102 kilometrelik hızlı tren hattında sinyalizasyonla ilgili çalışmalar tamamlandı. Konya Karaman hızlı tren hattı ile Karaman'dan hareket eden bir yolcu Konya üzerinden İstanbul'a veya Ankara'ya rahatlıkla gidebilecek. Aynı şekilde İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler de Konya üzerinden Karaman'a gidebilecek. Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi olmak üzere 56 sanat yapısı yer alıyor. Konya-Karaman hattı üzerinde bulunan istasyonların tamamı da engellilerin istasyonları engelsiz bir şekilde kullanabileceği şekle getiriliyor. Konya Karaman hızlı tren hattının devamında yer alan Ereğli-Ulukışla-Yenice hızlı tren hattında çalışmalar da devam ediyor.

Mehmet Dağlı