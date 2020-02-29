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Konya Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Konyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Konya Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Konyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Konya Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Konyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'in 24.haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar...

Konya Kasımpaşa Canlı İzle... Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Palabyık yönetecek. 

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

29 Şubat Cumartesi

14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

1 Mart Pazar

13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

2 Mart Pazartesi

20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan

Konyaspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir? 

Konyaspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Konyaspor Kasımpaşa 
Konyaspor Kasımpaşa 

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