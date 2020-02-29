Konya Kasımpaşa Canlı İzle Bein Sports| Konyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Konya Kasımpaşa Canlı İzle... Lig'de bugün oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'da başlayacak. Mücadeleyi Ali Palabyık yönetecek.
Süper Lig'de haftanın programı şöyle:
29 Şubat Cumartesi
14.00 İ.H. Konyaspor - Kasımpaşa: Ali Palabyık
17.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan
1 Mart Pazar
13.30 Denizlispor - Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler
16.00 MKE Ankaragücü - D.G. Sivasspor: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
2 Mart Pazartesi
20.00 M. Başakşehir - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Kayserispor - Göztepe: Mete Kalkavan
Konyaspor Kasımpaşa nasıl canlı izlenir?
Konyaspor Kasımpaşa maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.
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