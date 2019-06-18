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Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı
Konya merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Konya merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 63 şahıs hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) personele mahrem imamlık yapma iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.

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