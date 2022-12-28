Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İbrahim Yetkin

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