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Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Örgütün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 3 kişiye yönelik Konya merkezli 4 ilde Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İbrahim Yetkin

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