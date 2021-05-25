Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY mahrem imam operasyonu: 15 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bugün Konya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, diğer şüpheli hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.