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Konya merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

Konya merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama
Konya merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 10 tutuklama

Konya merkezli 9 ilde örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak, banka ve kredi kartını kötüye kullanan, tehdit, şantaj suçlarını işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj gibi "siber dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kulu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 18 kişiden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si kadın 8 kişi ise serbest bırakıldı.

Ömer Keleş

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