Konya merkezli FETÖ operasyonu: 53 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiasıyla askeri personellere mahrem imamlık yapan 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon doğrultusunda, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 ilde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Haklarında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek, örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlaması yöneltilen şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonlar devam ediyor. Operasyonda 19 şahıs gözaltına alınırken operasyonun devam edeceği öğrenildi.

İbrahim Yetkin

