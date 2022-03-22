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Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama

Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama
Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri gizli yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Mart Salı günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda TSK içerisindeki askeri gizli yapılanmada faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 aktif astsubay, 1 aktif uzman çavuş, 6 ihraç edilen astsubay ve 1 istifa eden astsubay olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 2'si Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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