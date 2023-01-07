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Konya Ovası'nda yer altı su kaynaklarında kuraklık alarmı

Konya Ovası'nda yer altı su kaynaklarında kuraklık alarmı
Konya Ovası'nda yer altı su kaynaklarında kuraklık alarmı

Konya ve yakın çevresindeki illerde yaşanan kuraklık, bilinçsiz tarımsal sulama ve toprağın yer altına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı, yapılan son araştırmalara göre 2 bin 500’ü geçti. Uzmanlar, su tüketiminin bu şekilde devam etmesinin yakın zamanda sadece tarımsal alanda değil, kullanma suyuna da ihtiyaç göstereceği uyarısında bulundu.

Konya'nın Karapınar, Çumra ve Sarayönü ilçeleri ve çevresinde obrukların oluşumu her geçen gün daha da artıyor. Obruk oluşan bölgelerde AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliği ile yaptığı araştırma sona erdi. Yapılan çalışmalarda Konya genelinde farklı noktalarda oluşan irili ufaklı obruk sayısının 2 bin 500'ü geçtiği tespit edildi. Çalışmalarda, obrukların büyük bir çoğunluğunun yer altının düşümüne de bağlı olarak tarım alanları, yerleşim alanları, enerji yatırım alanları gibi daha çok risk oluşturacak noktalara doğru ilerlediği raporlanırken, kuraklık ve yoğun yer altı suyu kullanımı sonrası yer altı su kaynaklarının seviyelerinde ciddi düşüşler kaydedildi.

İbrahim Yetkin

 

 

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