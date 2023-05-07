Konyaaltı Belediye, Avrupa Kupası şampiyonu oldu



İspanya'nın Pontevedra kenti A Sangrina Salonu'nda oynanan ilk karşılaşmayı Club Balonman Atletico Guardes takımı 23-17 kazanmıştı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan rövanş müsabakanın ilk yarısını Antalya Konyaaltı Belediye Spor 16-7 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Antalya Konyaaltı Belediye Spor maçı 33-20 kazanarak Avrupa Kupası'nda şampiyon olan ilk Türk takımı oldu.

Maç sonrası düzenlenen seremonide Konyaaltı Belediye Spor oyuncularına kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç, Konyaltı Belediye Başkanı Başkanı Semih Esen ve EHF CC Başkanı Bozidar Djurkovic takdim etti.

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