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Konya'da 19 firma konkordato ilan etti

Konya'da 19 firma konkordato ilan etti
Konya'da 19 firma konkordato ilan etti

Konya iş dünyası adına yapılan ortak açıklamada, 25 binin üzerinde firmaya sahip Konya'da sadece 19 firmanın konkordato ilan ettiği belirtilerek, "Firmalarımızın itibarını zedelemek Konya’ya ve ülkemize ihanettir” denildi.

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından yapılan ortak açıklamada, son dönemde Konyalı firmaların itibarını zedeleyen, ticari hayatlarını zora sokan asılsız iddiaların arttığı ifade edilerek, buna karşı her türlü yasal hakkın kullanılacağı kaydedildi. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklama şu görüşlere yer verildi; “Ülkemizin bir süredir içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde, Konya'mızın en kıymetli değerleri olan işletmelerimizle ilgili bazı kişi veya kişiler tarafından sorumsuzca yapılan dedikodular artarak yayılmaya devam etmektedir. Listeler yayınlayarak, özellikle konkordato konusunu sürekli gündemde tutarak firmalarımızın hedef alınmasını hem Konya'mıza hem de ülkemize ihanet olarak görmekteyiz. 25 binin üzerinde firmaya sahip olan Konya'da konkordato ilan eden firma sayısı 19'dur. Firmasını onuru gören hiç bir müteşebbisimizin konkordato ilanı ile fırsatçılık yapmayacağı aşikardır. Diğer taraftan konuyu sürekli gündemde tutmak herşeye rağmen çalışan üreten 25 bin firmamızın emeğini hiçe saymaktır. Konya özel sektörü olarak şehrimiz ve ülkemiz için her şartta çalışma kararlılığımız devam etmektedir. Bu inancımıza gölge düşüren her duruma karşı bugün de birlikte hareket etmekte kararlıyız. Firmalarımıza yönelik saldırı olarak nitelendirdiğimiz bu süreci yakından takip etmekteyiz. Bu tür asılsız söylentilere karşı bu son uyarımızdır. Her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı açıkça ifade etmekteyiz. Tarihinde olduğu gibi bugün de kardeşlik hukuku ile birbirine bağlı olan Konyalı müteşebbislerimizle birlikte bu zorlu dönemi de atlatacağız. Geçmişte firmalarımıza karşı hiç bir art niyeti unutmadığımız gibi bunu da unutmayacağımızın bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

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