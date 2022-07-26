İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı

Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı
Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı

Konya’da hafriyat şirketine ait otoparkta bulunan araçlardan 2 bin litre akaryakıt çalarak kayıplara karışan 3 şüpheli, polisin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Konya'da 2 bin litre akaryakıt çalan hırsızlar yakalandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi'nde otoparkta bulunan hafriyat şirketine ait 5 araçtan akaryakıt hırsızlığı gerçekleşmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık şüphelilerinin ofisin kapısını kırarak güvenlik kamerası kayıt cihazını da çaldıkları tespit edildi.

İş yeri çevresinde yapılan kamera incelemelerinde hırsızlık şüphelisi 3 zanlının gece geç saatlerde iş yerine bir minibüs ile geldikleri ve hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerin saat 04.00 sıralarında iş yerinin otoparkında bulunan bir kamyonete çaldıkları 2 bin litre akaryakıtı yükleyerek, kamyonetin kasasında bulunan 3 akü ile olay yerinden uzaklaşması yer aldı. Şüphelilerin olaydan birkaç saat sonra kamyonetin kasasını boşaltılmış şekilde geri getirerek iş yerinin otoparkına bıraktıkları da görüntülerde tespit edildi.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri minibüsten yola çıkan ekipler, olaydan kısa süre sonra hırsızlık şüphelisi 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, çalınan akaryakıttan 700 litre kadarını ve 2 aküyü bularak iş yeri sahibine teslim etti.

Arda Akın Akkoca

İLGİLİ HABER
Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı Hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı
İLGİLİ HABER
Gaziantepte bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları kamerada Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık anları kamerada
İLGİLİ HABER
Antalyada karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.