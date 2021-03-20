Konya'da 2 çocuk 25 arabayı çizdi

Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Kahraman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19.00 sıralarında bisikletiyle gelen 2 çocuk 25 arabayı ellerindeki sert bir cisimle çizdi. Durumu fark eden araç sahipleri, kamera görüntülerini incelediğinde 2 çocuğun gelerek otomobillerini çizdiğini fark etti. Araç sahipleri polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Ayrıca, 2 çocuğun araçları çizmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, bisikletiyle kamera açısına giren 2 çocuğun otomobilleri çizerek gelmesi ve uzaklaşması yer alıyor.

Ramazan Çetin

