Konya'da 20 torunlu 95 yaşındaki kadın korona virüsü yendi

Kulu ilçesinde ikamet eden 95 yaşındaki Ayşe Demirkıran'a ateş ve baş ağrısıyla müracaat ettiği hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunda Covid-19 olduğu anlaşılan yaşlı kadın, evine gönderilerek karantinaya alındı. Tedavisi evde süren ve sürekli takip edilen Ayşe Demirkıran, tedavisinin ardından korona virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Hastalık sürecinden bahseden Ayşe Demirkıran, ateşi olduktan sonra hastaneye götürüldüğünü ve yapılan Covid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetinin bilinmesini isteyen Ayşe Demirkıran, ilaçlarının verildiğini ve kendisine evde bakıldığını kaydetti.

Ayşe Demirkıran'ın torunu ve aynı zamanda Yeni Mahalle Muhtarı Bülent Yılmaz Demirkıran ise, babaannesinin 95 yaşında olduğunu belirterek, "İlk gün baş ağrısı şikayetiyle başı ağrıdı. Bir gün bekledik, diğer gün ateşine baktık. Ateşi biraz yüksekti. Hastaneye teste götürdük. Sağ olsunlar bir test aldılar. Testinin pozitif olduğunu öğrendik. Devletimizden Allah razı olsun. Tüm ilaçlarını bakımlarını günlük sık sık aile hekimimiz arayarak halini hatırını telefonda durumunu sordular. Gereken bakımları yapıldı. Kendi de maşallah biraz boğazına düşkün olduğu için korona virüsü rahat atlattı. Şükür şu anda iyi durumda. 20'ye yakın torunu var Elhamdülillah. Allah herkese sağlık, sıhhat versin" diye konuştu.

Ömer Keleş

