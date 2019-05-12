Konya'da 4 gol var, kazanan yok

Konya Trabzonspor maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan Yusuf'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Rodellega topu ağlarla buluşturdu. 0-1

16. dakikada Atiker Konyaspor yarı sahası içinde Skubic'ten topu kapan Nwakaeme'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalarak vurduğu şutu, kaleci Serkan kurtardı.

17. dakikada atağa çıkmak için hareketlenen Trabzonspor'da, Nwakaeme'den topu kapan Jonsson'un ceza sahası dışından vurduğu sert vuruşu filelere gitti. 1-1

23. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, Yusuf'un ceza sahası içine açtığı ortaya hareketlenen Rodellega'nın kafasıyla kaleye yönlendirdiği top, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali'nin verdiği uzun pas sonrası topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışından vurduğu şutu Kaleci Uğurcan uzanarak kornere çeldi.

32. dakikada Atiker Konyaspor'un Ömer Ali Şahiner ile kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Volkan'ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

35. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Nwakaeme'nin verdiği pasla ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Rodellega'nın şutunu kaleci Serkan kurtardı.

45. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Skubic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fofana, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

66. dakikada sağ kanattan Kamil'in ortasında ceza sahası içinde Rodellega'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

71. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Kamil'in ceza sahasına ortasında ortaya topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada Atiker Konyaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde, Trabzonsporluların ‘El var' itirazı üzerine VAR'a giden hakem Halis Özkahya, pozisyonu yeniden izledikten sonra penaltı kararı verdi.

79. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına gelen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Jevtovic, Ferhat, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana (Jahovic dk. 74), Mücahit Can Akçay (Hurtado dk. 85 ?),

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Zuta, Traore, Ali Çamdalı, Amir, Ali Karakaya

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Trabzon: Uğurcan, Kamil, Hüseyin, Toure, Novak, Sosa (Vahid dk. 90+4 ?), Abdülkadir Parmak (Ekuban dk. 46), Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodellega

Yedekler: Arda, İbanez, Olcay, Murat, Batuhan,

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Rodellega (dk. 11), Sosa (dk. 79 pen.) (Trabzonspor), Jonsson (dk. 17), Fofana (dk. 45) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Uğur, Ömer Ali, Jonsson, Milosevic (Konyaspor), Yusuf (Trabzonspor)

Mustafa Uslu - Salih Yılmazsoy - Furkan Berk Yaşar



