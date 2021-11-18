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Konya'da 4 katlı binada çatı yangını

Konya'da 4 katlı binada çatı yangını
Konya'da 4 katlı binada çatı yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde bir kısmı iş yeri olarak kullanılan 4 katlı apartmanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin çabası sonucu daha fazla büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Konya'da 4 katlı binada çatı yangını - Tıkla İzle

Yangın, Kulu merkez Alpaslan Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir kısmı kafe, lokanta ve düğün salonu olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

5 itfaiye aracı ve su arazözlerinin müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine olay yerinde hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenen itfaiye eri, daha sonra Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ömer Keleş

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