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Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Konya'da 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'nın Karapınar ilçesininde şüphe üzerine durdurulan 2 tırda variller içerisinde 45 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karapınar ilçesinden Kayseri'ye kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. İlçeden çıkış yapan 2 tır polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tırların dorsesinde bulunan varillerde toplam 45 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sürücüleri ifadesi alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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