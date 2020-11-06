Konya'da 64 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 araçta yapılan aramada 21 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yabancı uyruklu 1 kişinin yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmasına aracılık eden ve zorla alıkoyan 2 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2 araçta yapılan aramada ise ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 42 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Üç olay ile ilgili araç sürücüsü toplamda 7 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yabancı uyruklu 64 şahıs gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ramazan Çetin

