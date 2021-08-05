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Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Konya'da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Konya’da aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesine sevk edildi.

Konya’da 7 kişinin katil zanlısı adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı. Katil zanlısı Mehmet Altun; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bölge Özel Harekat birimlerinin koordineli ve etkin çalışmaları neticesinde dün akşam saatlerinde Bozkır ilçesi civarında saklandığı yerde yakalandı.

Konya'ya getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Mehmet Altun'un Konya Adliyesi'ne sevk edilmesi öncesi adliyede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik Kuvvet ekipleri ile çok sayıda ekip adliye çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Zanlı Mehmet Altun oluşturulan güvenlik koridorundan adliyeye alındı.

Enver Furkan Çelebioğlu

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