Konya'da 7 kişinin katil zanlısı arazide aranıyor

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanındaki tabancayla bahçede bulunan Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonrası bahçede bulunan 7 kişi hayatını kaybederken, zanlı Altun geldiği kiralık araçla olay yerinden uzaklaştı.

Cinayet zanlısı arazide aranıyor

Zanlı Mehmet Altun'un olay yerinden kaçtığı belirlenen kiralık araç Bozkır ilçesi civarında bulundu. Cinayet zanlısı Mehmet Altun'un gidebileceği dağlık alandaki yerler bazı mahallelerdeki boş evler Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından didik didik aranırken, havadan ise İnsansız Hava Aracı (İHA) ile dağlık alanlar taranıyor. Geniş ve kapsamlı çalışmayı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığından yetkililer ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç yakından takip ediyor. Jandarma ekipleri yol güzergahları ve mahalle girişlerinde bütün araçları tek tek durdurarak arıyor, kimlik kontrolü yapıyor. Cinayet zanlısının yakalanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Katliam güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası geniş kapsamlı çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler evde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye aldı. İncelenen görüntülerde elinde silah olan zanlının aile fertlerini bahçede bir araya topladığı ve karşılarında oturduğu görülüyor. Zaman zaman hareketlenmeler olurken, ayağa kalkan zanlının aile üyelerinin kendisine yaklaşmasıyla bahçe kapısına yönelmesi ve koşmaya başlayarak tabancayla aile fertlerini vurması yer alıyor.

11 yıllık husumet, 14 kişi gözaltında

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, “İlk bulgulara göre olayın komşu iki aile arasındaki önceye dayalı husumete dayandığı değerlendirilmektedir. Söz konusu husumetin ilk olarak 2010 yılında yargıya intikal ettiği saptanmıştır.

Aile bireyleri arasında çıkan kavga nedeniyle 12.05.2021 tarihinde başlatılan ve 16 müşteki ve şüphelinin bulunduğu soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. O olay nedeniyle 2 kişinin tutukluk hali devam etmektedir. 22.05.2021 tarihinde de iki aile arasında yine kavga çıkmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 20 müşteki ve şüpheli yer almakta olup adli tahkikat devam etmektedir. Dün meydana gelen hadisenin faili olduğu kamera görüntüleri ile değerlendirilen şüphelinin iki aile arasında 12.05.2021 ve 22.05.2021 tarihlerindeki daha önce yaşanan ve soruşturma konusu olan olaylarda mağdur ya da şüpheli olarak taraf olmadığı anlaşılmıştır. Olayın iki komşu aile arasında 11 yıldır devam eden anlaşmazlık ve husumetten kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

Adalet Bakanı Gül ve Numan Kurtulmuş cenazeye katıldı

Hayatını kaybeden 7 kişi merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde bulunan Saraçoğlu Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adalet Bakanı Gül ve AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dedeoğulları ailesinin cenaze namazına katıldıktan sonra aile yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Dedeoğulları ailesinin büyükleri ile Kurban Bayramı tatili için İngiltere'den izne gelen ve İngiltere'ye gitmek üzere dönüş yoluna geçtikten sonra havalaanında acı haberi alarak Konya'ya dönen Yaşar Dedeoğulları'nın oğlu Çetin Dedeoğulları da yer aldı. Ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bakan Gül ve Kurtulmuş ailenin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.