Konya'da 9 bin 82 uyuşturucu hap ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 21 Mayıs-24 Mayıs tarihleri arasında “Sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik 8 ayrı çalışma yaptı. Çalışmalarda 13 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak, 8 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan olmak üzere 21 şahsa işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda 9 bin 82 adet uyuşturucu hap, bin 194 gram uyuşturucu madde, 610 TL para, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.