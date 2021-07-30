Konya'da aile katliamı, 7 kişi öldürüldü

Olay, saat 18.50'de Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişi öldürüldü. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler hayatını kaybedenlerin Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları olduğunu belirledi.

Durumu haber alan ölenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Fenalaşan 1 kişi ambulansa alınarak tedavi altına alındı. Yakınları olay yerinde, “Hepsi gitti” diyerek ağırlar yaktı. Polis ekipleri ölenlerin çevredeki yakınlarının eve yaklaşmamalı için tedbir aldı. Evde çok yönlü inceleme devam ediyor.

Konya Valiliği'nden açıklama

Konya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “30 Temmuz 2021 günü saat 19.00 sularında Meram ilçemizde meydana gelen elim olayda, maalesef aynı aileden 7 kişi silahla öldürülmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum. Olay ile ilgili soruşturma tüm imkanlar seferber edilerek çok yönlü olarak devam etmektedir. En yakın zamanda olayın failleri yakalanarak adalete teslim edilecektir” denildi.

Fatih Macit