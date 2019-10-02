Konya'da askeri kamuflaj desenli kelebek bulundu

Anadolu Sanayisi'nde iş yeri olan bir esnaf, dünyada ve Türkiye'de ender rastlanan "mekik kelebeği" bulunca Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Adrese giden görevliler, askeri kamuflaj deseniyle dikkat çeken kelebeği esnaftan teslim alarak Selçuklu Belediyesine ait Konya Tropikal Kelebekler Vadisi yetkililerine teslim etti. İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken mekik kelebeğinin en hızlı kanat çırpan kelebek olduğu, zakkum ve sebze yapraklarıyla beslendiği belirtildi.

Ali Rıza Önses

