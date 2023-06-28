Konya'da çekici devrildi: 5 yaralı

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D.B. idaresindeki 42 ADP 433 plakalı çekici, tekerleğinin kilitlenmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış

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