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Konya'da cip alev alev yandı

Konya'da cip alev alev yandı
Konya'da cip alev alev yandı

Konya’da çıkan yangında cip alev alev yanarken, bir otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü.

Konya’da cip alev alev yandı - Tıkla İzle

İlk araç yangını dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde yaşandı. Bir cipte çıkan yangında araçtan alevler yükseldi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, alevler bir anda bütün aracı sararken, patlama sesi de duyuldu. Yangında aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

İkinci yangın ise gece saatlerinde Seydişehir ilçesi Antalya Çevre Yolu Karabulak Kavşağı civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre A.T. idaresindeki otomobil seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü yol kenarına dururken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede araca müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürülürken, maddi zarar meydana geldi.

İsmail Sünbül
 

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