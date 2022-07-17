Konya'da dinlenme tesisinde çıkan yangın akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Yangın, sabah saatlerinde Seydişehir Antalya yolunda bulunan bir dinlenme tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan bir dinlenme tesisinin mutfak ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının müdahalesine rağmen tesisin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Tesisteki müşteriler tahliye edilirken olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve orman işletmesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçrama ihtimaline karşılık gaz ve akaryakıt vanalarını kapatılıp önlem alındı. İhbar üzerine bölgeye Akseki, Seydişehir, Beyşehir ilçelerinden itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tesisi saran alevlerin akaryakıt istasyonuna sıçramaması için büyük çaba gösterdi.

Yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmediği bildirildi.

İsmail Sünbül

