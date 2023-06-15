Konya'da dolu yağışı sonrası su baskını anı kamerada

Halkapınar'da dün sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı ve kuvvetli sağanak sonrası ilçede su baskınları yaşandı. Dolu nedeniyle bazı ev ve caddeleri su bastı, meyve bahçeleri zarar gördü. Belediye ekipleri su baskınlarının meydana geldiği yerlerde çalışma yaptı.

Su baskını ilçede bulunan spor salonunu da vurdu. Spor salonunun kapısı kuvvetli akıntıya dayanamayarak kırıldı ve salonu su bastı. Su baskını anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Salonunun içinde bulunan vatandaşlar su baskınının kapıyı kırmasıyla panik yaşadı.

Cihan Karakış

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.