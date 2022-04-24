Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine daha önceden çekilen ve paylaşılan bir cep telefonu görüntüsünde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde M.G. isimli şahsın drift yaptığını tespit etti.

Trafik ekipleri cep telefonu ile çekilen görüntüleri inceleyerek aracın plakasını tespit edip, araca ve trafik magandası sürücü M.G.'ye ulaştı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1D maddesinden 9 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan M.G., trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

İbrahim Yetkin



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