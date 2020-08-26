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Konya'da eşini yaralayan koca tutuklandı

Konya'da eşini yaralayan koca tutuklandı
Konya'da eşini yaralayan koca tutuklandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde tartıştıktan sonra kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşini bıçaklayarak yaralayan koca, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kızılcalar Mahallesi 1303. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B., evlerinde bulundukları sırasında eşi Yasemin Dudu B. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iddiaya göre Murat B., kendisinden ayrılmak istediğini söyleyen eşi Yasemin Dudu B.'ye öfkelendi. Murat B., eşi Yasemin Dudu B'yi göğsünün altından iki kez bıçakladıktan sonra kapı önüne indirerek bıraktı. Kadının yardım çağrılarını duyan çevredekiler hemen polis ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kadını Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, eşini bıçaklayan Murat B. olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat B. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsmail Sünbül
 

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