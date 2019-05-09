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Konya'da esnafların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Konya'da esnafların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü
Konya'da esnafların kavgası cinayetle bitti: 1 ölü

Konya’nın Akşehir ilçesinde iki esnaf arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Sitesinde daha önce de aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen oto tamircisi Mahmut Y. ile oto yıkamacısı Mevlüt Servi'nin (51) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların karşılıklı silah kullanmasıyla Mevlüt Selvi göğsünden vuruldu. Vücuduna iki kurşun isabet eden Mevlüt Selvi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Savcının ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Mevlüt Selvi'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatılırken olayın ardından firar eden Mahmut Y.'nin arandığı öğrenildi.  

Cemal Filiz

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