Konya'da feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabaha karşı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeritte durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta bulunan Hazar Yazar (21), Aybüke Ece (19) ve Merter Koyucu'nun (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz ismi belirlenemeyen bir yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Yetkin



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