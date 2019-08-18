Konya'da gol yok

Maçtan dakikalar
15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
21. dakikada Erdon Daci'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic'in yerden şutu kaleci Korcan'da kaldı.
31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic'in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada Aydın'ın ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Serkan'da kaldı.
55. dakikada Milosevic'in sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutu kaleci Korcan kornere çıkardı.
88. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye yakın bir noktada Mücahit Can Akçay'ın çektiği sert şutta top kaleci Korcan'ın müdahalesiyle yeniden oyun alanına döndü.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Konyaspor: Serkan, Ferhat (Mücahit Can Akçay dk. 73), Ali Turan, Anicic, Skubic, Jonsson, Jevtovic, Erdon Daci, Milosevic (Ali Yaşar dk. 79), Ömer Ali, Bajic,
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim Ay, Ali Çamdalı, Alper, Ali Karakaya, Opanasenko, Filipovic
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
MKE Ankaragücü: Korcan, Mehmet Sak (Cebrail dk. 87 ?), Michal Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Sedat, Moke (Faty dk. 86 ?), İlhan Parlak, Canteros, Aydın (Sadaev dk. 77), Orgill
Yedekler: Furkan, Yalçın, Alihan, Pinto, Enden, Ahmet Can, Hasan,
Teknik Direktör: Adnan Erkan
Sarı kartlar: İlhan Parlak, Faty (MKE Ankaragücü)
H.İbrahim Parlak - Ramazan Çetin