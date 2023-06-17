Konya'da hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 42 AGT 507 plakalı LPG'li otomobil, seyir halindeyken otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili kenara çekerken, kontrol için motor kaputunu açtığında alevler yükseldi. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım isteyen sürücü K.K. bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Ömer Keleş

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