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Konya'da havalar ısındı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Konya'da havalar ısındı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı
Konya'da havalar ısındı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaklaşan yaz mevsimi öncesinde göl kıyılarında ortaya çıkmaya başlayan yılanlar vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Konya'da havalar ısındı, yılanlar ortaya çıkmaya başladı - Tıkla İzle

İlçe merkezinde göl kıyısındaki Taşköprü üzerinde gezinen yılanı vatandaşlar da meraklı bakışlar arasında bir süre izledi. Köprü üzerinde gezinirken kaldırım üzerine çıkarak önüne çıkan duvar nedeniyle karşı tarafa geçemeyen yılanı görenlerden bazıları kır yılanı olduğunu belirtirken, bazıları ise su yılanı olduğu yorumunu yaptı. Bazı vatandaşlar ise zehirsiz zararsız olduğunu belirtti. Bazı gençlerin de yılana yaklaşmaktan çekindiği dikkat çekti.

Yılanlardan korkmadığını belirterek köprü üzerinde gezinen yılanı eline alan ilçe sakinlerinden Yüksek Karanfil, “Yılanları elime almaktan korkmam. Kendini koruma içgüdüsü ile sadece pis bir koku yayıyor” derken, çevreden geçenlerin çekinip korkmaması için yılanı kanaldaki su birikintisine bıraktı. Öte yandan, yetkililer de açık alanlarda ve göl kıyılarında bu mevsimde çok yılan görülebileceğini belirtilerek ailelerin dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Ali Rıza Önses

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