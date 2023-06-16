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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde yeni Antalya çevre yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. yönetimindeki 42 H 9125 plakalı otomobil Seydişehir yönüne seyir halindeyken çevre yolundan kavşağa çıkan S.Ç. idaresindeki 42 H 9125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 42 H 9125 plakalı otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan A.K., M.K., K.K. ve A.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses

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