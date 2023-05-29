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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Necati Kalaycıoğlu Caddesi Bozkır Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.U. idaresindeki 35 DHU 10 plakalı otomobil ile aynı yöne seyir halindeki K.K. idaresindeki 07 LOG 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile araçlarda bulunan Y.F.Ö., M.K., Y.E.U., B.K. ve A.U. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan sağlık durumu ciddi olan K.K. ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

İsmail Sünbül

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