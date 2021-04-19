Konya'da iş yerini açan kuyumcu bacağından vuruldu

Olay, 09.30 sıralarında Ereğli ilçesi Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 AHK plakalı aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, kuyumcu dükkanını açmak için gelen Tamer Ç.'ye (56) pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Şüpheli şahıs, olayın ardından aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Tamer Ç., Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şüphelinin içinde beklediği aracından inmesi, iş yeri sahibini bacağından vurduktan sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaşması ve iş yeri sahibinin yerde yaralı olarak beklemesi yer alıyor.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Cihan Karakış

