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Konya'da işçileri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'da işçileri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Konya'da işçileri taşıyan otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde içerisinde işçilerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde işçilerin bulunduğu yabancı uyruklu Ahmed A. (27) idaresindeki 42 MA 5099 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Ahmed A. ile Mustafa A. (23), Ahmet A. (21) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş
 

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