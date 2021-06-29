Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, bir evde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Hüseyinler Mahallesindeki eve operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, ev sahibi A.Ç.'yi (67) ektiği kenevirleri sularken suçüstü yakaladı. Jandarma aynı şahsın arazide, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada, 976 kök Hint keneviri, 732 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarma ekipleri tarafından, şüpheli A.Ç. uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun kapsamına yasa dışı ekim ve imal, ticaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ali Rıza Önses



İLGİLİ HABER İstanbul’da narkotik operasyonu

İLGİLİ HABER Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

İLGİLİ HABER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu