Konya'da kaçak tabanca imalathanesine baskın!

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde aldığı bir istihbaratı değerlendirerek harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesinde iki farklı ikamette ve merkez Bahçelievler Mahallesindeki bir ikamete baskın düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, üzerinde farklı markaların yazılı olduğu 7,65 ve 9 mm çapında 37 tabanca ve bu tabancalara ait 30 adet şarjör, 67 tabanca şarjörü, 61 adet tabanca mermisi, 678 adet tabanca üretiminde kullanılan çeşitli silah parçaları, tabanca imalatında kullanıldığı değerlendirilen 66 namlu açmada kullanılan araba subabı, 1 kriko, 1 tezgah matkap, 2 küçük matkap, 1 metal kesme tilki kuyruğu, 1 gravür makinesi, 2 mengene, 3 çekiç, 1 testere ucu, 1 alyan takımı, 11 matkap ucu, 4 ege, 17 spiral ucu, 2 karga burnu, 1 ıspartula ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. H.S. ve A.D. isimli şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Rıza Önses



