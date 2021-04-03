Konya'da kafenin gizli bölmesinde 39 kişi yakalandı

Olay, merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Nehir Sokak'ta bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kafede sokağa çıkma kısıtlaması ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan polis hemen harekete geçerek bahse konu kafeyi takibe aldı. Bölgeyi abluka altına alan sivil polis ekipleri bir süre kafeyi takip etti. Kafeye müşterilerin girip çıktığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Kafede dışında bulunan çalışanlar polisi fark edince kapıyı kilitledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek alınan arama kararına istinaden kapının açılması için çilingir çağırıldı. Çilingir marifetiyle kapı açılacağı esnada içeridekiler kapıyı açtı. İçeri giren polis ekipleri üst katta 9, kafenin bodrum katına yapılmış özel gizli bölmede 30 olmak üzere toplam 39 şahsı yakaladı.

Polis ekipleri müşterilere zorluk çıkarmamaları konusunda uyarılarda bulunurken, kafenin üst bölümüne çıkarılan 39 kişiye kısıtlamaya uymamak ve maske takmamaktan toplam 157 bin 950 TL para cezası kesildi. Kafenin işletmecisi oldukları öğrenilen 4 kişi ise nöbetçi savcının talimatı ile işlem yapılmak üzere alınarak polis merkezine götürüldü.