İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Elmas (41) idaresindeki 07 JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Emrah Elmas'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.