Konya'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Seydişehir-Konya karayolunun 30. kilometresinde Karacaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Elmas (41) idaresindeki 07 JH 937 plakalı tomruk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Emrah Elmas olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan H.P. (14) ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Emrah Elmas'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmail Sünbül

