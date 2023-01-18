Konya'da kamyondaki mobilyaların arasından uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu güzergahında seyir halinde olan ve durumundan şüphelendikleri bir kamyonu takibe aldı. Ekipler, uygulama noktasında durdurulan kamyonun kasasında hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan aramada kasada taşınan mobilyaların arasına zulalanmış ve 2 parça halinde paketlenmiş toplamda 586 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Konu ile ilgili Erdal T. ve Ramazan V. gözaltına alındı.

İbrahim Yetkin

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.