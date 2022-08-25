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Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü
Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü

Konya’nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'da kamyonet uçuruma devrildi: 3 ölü - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Hadim-Konya Karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Eğiste Viyadüğü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyonet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatime Özağır Bilgili

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