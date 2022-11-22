İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konya'da karı koca ölü bulundu

Konya'da karı koca ölü bulundu
Konya'da karı koca ölü bulundu

Konya’nın Çumra ilçesinde 4 çocuk babası bir adam, kendisine ait cipin yanında başından, 42 yaşındaki eşi de aracın içerisinde göğsünden vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Çumra ilçesi Dedemoğlu Mahallesi Aslım Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 J 5415 plakalı bir cip yanında 1 kişinin yerde ve 1 kadının ise araç içerisinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede araç içerisinde bulunan 42 yaşındaki Fadime Dağlı'nın göğsünden, eşi Mehmet Dağlı'nın (42) ise kafasından vurulmuş olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede karı ve kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından cesetler otopsi için morga kaldırıldı.

İbrahim Yetkin

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.