Konya'da karşı şeride geçen kamyonet otomobille çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Akşehir ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Taktak (43) idaresindeki 42 FMC 79 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Kamyonet, Konya istikametinden Afyonkarahisar istikametine doğru gitmekte olan İsmail Kuzucu (31) idaresindeki 42 AJJ 254 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yine aynı istikametten gelen Mehmet Ali G. (39) idaresindeki 27 ABH 87 plakalı tıra çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada kamyonet sürücüsü Davut Taktak ve otomobil sürücüsü İsmail Kuzucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle D-300 Karayolu bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Cemal Filiz

