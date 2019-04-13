Konya'da kazanan çıkmadı

Maçtan dakikalar
15. dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Özer'in şutunda Diagne meşin yuvarlağı kale çizgisi önünden kornere yolladı.
22. dakikada Jahovic'in ara pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner, ceza sahası içinde Fofana ile yaptığı duvar pasının ardından topu ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın pasıyla buluşan Jahovic'in sağ çaprazdan şutu kalenin üstünden auta gitti.
39. dakikada sol kanattan Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Diabate meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
65. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında, Atiker Konyapor ceza sahası içinde oluşan karambolde Emre'nin şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.
67. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Douglas'ın vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken
Konyaspor: Serkan, Opanasenko (Hurtado dk. 59), Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Volkan, Ömer Ali (Traore dk. 79), Milosevic, Fofana, Jahovic (Yatabare dk. 64)
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Ali Turan, Ferhat, Amir, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Hakan, N'Dinga, Özer (Torje dk. 68), Douglas (Mert dk. 90 ?), Emre, Diabate (Kone dk. 90+3 ?),
Yedekler: Ali, Rochet, Fatih, Ziya, Kone
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Goller: Ömer Ali (dk. 22)(Konyaspor), Diabate (dk. 39) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Özer (Sivasspor), Diagne, Traore (Konyapor)